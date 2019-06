Mischa Barton, die vanaf 24 juni te zien is in het nieuwe seizoen van The Hills, vond het aanvankelijk een uitdaging om zichzelf te zijn in de MTV-serie.

"Nu ben ik als Mischa te zien, niet als personage uit een dramaserie. Dat was in het begin wel de grote uitdaging voor me: hoe kon ik mezelf zijn, en dat binnen een groep mensen die al zo lang bevriend is?", vertelt de actrice in gesprek met De Telegraaf.

Barton is een van de nieuwe gezichten in het nieuwe seizoen van de realityserie, genaamd The Hills: New Beginnings. De 33-jarige actrice speelde eerder rollen in The O.C., Notting Hill en The Sixth Sense.

De Brits-Amerikaanse kwam de laatste jaren veelvuldig in het nieuws door onder meer haar arrestatie voor rijden onder invloed en haar opname in een psychiatrische kliniek. Barton ziet de serie als een "interessant platform" waarop ze hoopt te kunnen laten zien wie ze echt is.

"Er zijn zo veel mysteries en misverstanden rondom mijn persoon", aldus de actrice. Ze ligt er verder niet wakker van dat ze straks door miljoenen mensen bekeken wordt. "Ja, ik lig straks onder een microscoop. Maar ik ben het gewend. Zo gaat het al mijn hele leven", aldus Barton, die al vanaf haar tiende acteert.

Oude castleden keren terug in nieuwe reeks

The Hills ontstond in 2006 als spin-off van de realityserie Laguna Beach: The Real Orange County, die van 2004 tot 2006 te zien was.

In de nieuwe reeks worden oude castleden, onder wie Audrina Partridge, Brody Jenner, Heidi en Spencer Pratt en Whitney Port, gevolgd. Lauren Conrad keert niet terug. Naast Barton zal ook Brandon Thomas Lee, de zoon van Pamela Anderson en Tommy Lee, als nieuwe toevoeging te zien zijn.