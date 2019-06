Game of Thrones-actrice Lena Headey is gecast voor de hoofdrol in een Amerikaanse versie van de Deense komedieserie Rita. Ze gaat de rol vertolken in een pilot van de serie. Daarna wordt besloten of er een volledig seizoen komt.

Zender Showtime gaat de eerste aflevering van de serie maken. Headey speelt de hoofdrol van Rita, een eigengereide lerares en alleenstaande moeder. De actrice die in Game of Thrones de rol van Cersei Lannister speelde, gaat ook als uitvoerend producent aan de slag.

Het is overigens niet de eerste keer dat er een poging wordt gedaan om een Amerikaanse versie van de Deense serie van de grond te krijgen. In 2013 sloeg een pilot met Anna Gunn in de hoofdrol niet aan.

Ook in Nederland is er een bewerking van de serie gemaakt. In de Nederlandse versie Tessa speelde Thekla Reuten de hoofdrol. BNN zond het eerste seizoen uit, maar besloot geen vervolg te maken.