Het derde seizoen van La casa de papel verschijnt pas op 19 juli op Netflix, maar inmiddels is ook al bevestigd dat er een vierde seizoen van de serie verschijnt. De maker Álex Pina bevestigde dit donderdag tijdens een evenement in Madrid.

De opnames van de serie zijn verlengd tot en met augustus om gelijk een vierde seizoen te kunnen draaien.

Waar het verhaal van de vierde reeks om draait, is nog niet bekendgemaakt, omdat de makers nog niets over het verloop van het derde seizoen willen verklappen. Eerder deze week werden vijf nieuwe personages voorgesteld die in de nieuwe reeks voorkomen.

De eerste twee seizoenen draaien om het personage El Profesor die met een bende de grootste geldroof in de geschiedenis van Spanje gedaan probeert te krijgen. De serie, die in Engelstalige landen bekendstaat als Money Heist, won in 2018 al een Emmy voor de beste dramaserie.