Acteur Paul Rudd te zien in nieuwe Ghostbusters-film

Paul Rudd gaat een rol spelen in de nieuwe Ghostbusters-film die in 2020 moet verschijnen. De acteur bevestigt het nieuws in een filmpje op het Twitter-account van de filmreeks.

Ghostbusters 3, zoals de film voorlopig wordt genoemd, is een project van regisseur Jason Reitman. Hij is de zoon van Ivan Reitman, die de eerste twee films uit de jaren tachtig regisseerde.

De opnames van de nieuwe film - die verdergaat waar de tweede film gebleven was en niets te maken heeft met de reboot uit 2016 met Melissa McCarthy - beginnen dit najaar.

Het eindresultaat moet in juli 2020 in de bioscoop te zien zijn. Naast Rudd, die de rol van een leraar op zich neemt, bestaat de cast uit onder anderen Sigourney Weaver (Alien), Carrie Coon (Gone Girl) en Finn Wolfhard (Stranger Things).

Rudd boekte recent vooral succes met zijn rol als Ant-Man in de gelijknamige films en de Avengers-reeks.