Regisseur Miriam Guttmann is net terug van het Palm Springs International Short Film Festival, waar ze in de prijzen viel met Het zaad van Karbaat, haar documentaire over vruchtbaarheidsarts Jan Karbaat. Ze werkt nu aan een driedelige serie over Karbaat, die bij zijn cliënten zeker 49 kinderen verwekte met zijn eigen sperma.

"Ik las in 2017 een kort artikel over Karbaat en ik was meteen gefascineerd. Al mijn werk heeft te maken met identiteit: ik hoop dingen te maken die mensen aanspreken en waardoor je gaat nadenken over je eigen identiteit", vertelt de 24-jarige Guttmann, die in Palm Springs de Best Student Documentary Award won, aan NU.nl. "Ik wist meteen dat dit m'n eindexamenfilm ging worden."

Destijds was Karbaat net overleden en was er een rechtszaak gepland door een aantal donorkinderen. Guttmann besloot de rechtszaak bij te wonen en de donorkinderen en hun families aan te spreken. "Die hele zomer heb ik mensen bezocht en naar hun verhalen geluisterd", aldus de regisseur, die in haar korte documentaire laat zien welke invloed het handelen van Karbaat heeft gehad op twee moeders en hun kind.

Met de serie wil Guttmann, die naar eigen zeggen gefascineerd is door gewaagde onderwerpen, dieper ingaan op het verhaal. "De afleveringen gaan meer in op wie Karbaat is geweest, de tijdsgeest, de kliniek en de gevolgen van zijn daden op het leven van honderden mensen."

'Ik bouw een band op met alle betrokkenen'

Ze heeft daarvoor al talloze gesprekken gevoerd. "Ik probeer een band op te bouwen met de betrokkenen en hun families echt te leren kennen. Ik wil ze al een paar keer gesproken hebben voor ik begin met filmen, maar dat wordt wel steeds lastiger nu er zoveel donorkinderen blijken te zijn."

De driedelige serie wordt ontwikkeld in samenwerking met de VPRO en geproduceerd door De Familie Film & TV. Wanneer de serie te zien zal zijn, is nog niet bekend.