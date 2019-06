Donderdag verschijnt Yesterday, een romantische comedy waarin de hele wereld The Beatles is vergeten, op één muzikant na. Wat vinden de Nederlandse recensenten? Een overzicht van de belangrijkste recensies.

NRC - 4 sterren

"Dankzij de ijzersterke liedjes van The Beatles die Jack als enige op de wereld kent, krijgt hij een tweede kans op succes. Eerst valt het nog tegen. In een leuke scène probeert hij Let It Be uit op zijn ouders maar die zijn druk bezig met andere dingen, waardoor ze niet horen hoe goed de song is. Maar al snel breekt Jack door, waarna hij in het voorprogramma van Ed Sheeran, die zichzelf speelt, mee mag naar Moskou waar hij triomfeert met Back in the USSR."

"Een gehaaide Amerikaanse manager (een leuke rol van Kate McKinnon) zorgt ervoor dat hij een wereldwijd fenomeen wordt. Maar bij Jack knagen twee dingen: de leugen dat hij de liedjes zelf schrijft en de vraag of zijn liefde voor zijn loyale Britse manager Ellie (Lily James), met wie hij jarenlang lief en leed deelde, niet belangrijker is dan de roem."

"Yesterday is deels een scherpe satire op de muziekindustrie en hun gladde marketingmethoden. Maar net als de door romanticus Curtis geschreven filmhits Four Weddings and a Funeral en Love Actually gaat Yesterday vooral over de liefde. Maar dan wel op een originele en geestige manier; een beetje zoals een klassieke song van The Beatles."

De Telegraaf - 3,5 ster

"Het absurdistische uitgangspunt en de charmante cast maken dat je de logische plotgaten van deze romkom voor lief neemt. Patel speelt Jack als een aandoenlijke alleman in een uitzonderlijke situatie, waarbij de Beatles-songs in zijn onopgesmukte coverversies nog altijd briljant klinken. Yesterday is een film die je na afloop vrolijk neuriënd weer naar buiten stuurt. Al zal de scherpe toehoorder de ondertoon van melancholie intussen niet zijn ontgaan."

De Volkskrant - 3 sterren

"Het materiaal is (...) in goede handen bij regisseur Danny Boyle, die de grootste Beatles-hits slim en respectvol door de film heen sprenkelt en zo’n goed gevoel voor komische timing heeft dat hij zelfs een potje googelen grappig kan maken."

"Patel en James zijn zo leuk samen dat je je - hoe kleurloos hij ook is- bíjna kunt voorstellen dat zij inderdaad al jarenlang van hem houdt. Ach, en Ed Sheeran speelt zichzelf met net genoeg zelfspot."

"Hartstikke leuk allemaal. Maar toch. Over de gehele linie had het scherper gekund. Bijzonder verrassend is het verhaal niet, de personages en hun worstelingen zijn eigenlijk vlak en vooral Ellie doet dingen alleen omdat het het scenario zo uitkomt. En wat wil dit nu zeggen over de muziek bijvoorbeeld? Dat elke gek beroemd had kunnen worden met die liedjes van The Beatles?"

"Met Yesterday vertrouwen de makers vooral op de gimmick en de muziek - terecht, maar het voelt alsof er meer in had gezeten."

AD - 4 sterren

"Yesterday is een heerlijke film. Het is een must voor Beatlesfans, die ook nog een opzienbarende verrassing staat te wachten. Verder is er natuurlijk het handelsmerk van Curtis: de onuitgesproken liefde tussen de twee hoofdpersonen. Bovendien bevat de film nog andere uitgewiste iconen: niet alleen The Beatles zijn uitgewist, maar ook Coca Cola, Harry Potter en sigaretten. De kijker mag zelf het verband bedenken."

"Toegegeven: het is allemaal vergezocht, maar de makers komen er mee weg. Zoals John Lennon al zong: Imagine."

