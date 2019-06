Max Wright, vooral bekend door zijn rol als vader William in de komische serie Alf, is woensdag op 75-jarige leeftijd overleden. Dat meldt TMZ donderdag.

De serie Alf gaat over een buitenaards wezen dat op aarde crasht en wordt opgenomen door een Amerikaans gezin. Wright speelde het familiehoofd William, een maatschappelijk werker en radiomaker. Hij was een vast gezicht in de 102 afleveringen van de reeks, die oorspronkelijk werd uitgezonden tussen 1986 en 1990.

Naast Alf was Wright onder meer te zien in de populaire series Cheers en Friends. In laatstgenoemde speelde hij Terry, de eigenaar van het koffiehuis waaraan de vrienden uit de reeks regelmatig een bezoek brachten.

Wright was tevens theateracteur. Zo speelde hij onder meer in Shakespeare's Twelfth Night en ontving hij in 1998 een Tony-nominatie voor zijn rol in Tsjechov's Ivanov. De acteur werd in 1995 gediagnosticeerd met lymfklierkanker en overleed daar woensdag aan.