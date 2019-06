Het vierde deel van Toy Story is uitgebracht. Hoe beoordelen de Nederlandse recensenten de animatiefilm? Een overzicht van de belangrijkste recensies.

NRC - 5 sterren

"De oude vrienden van Woody spelen een bijrol; de helden van Toy Story 4 zijn de 'lost toys' van het pretpark. Perfect ontworpen personages als Duke Caboom, een faalangstige motorstuntman uit Canada, of het duo Bunny en Ducky, twee pluizige kermisknuffels met een veel te levendige fantasie. Woody vindt ook zijn oude liefde terug, herderinnetje Bo Peep. Zij werd ooit liefdeloos verkocht en is nu een vrolijke, autonome overlever."

"Pixar wil er vast niet zo mee adverteren, maar dit – laatste? – deel gaat over leven na de kinderen of zelfs over geloofsafval, zingeving in een onttoverde wereld. Nogal grote woorden bij een perfect vertelde en bij vlagen hilarische kinderfilm die van ontsnapping naar achtervolging dendert. De magie van studio Pixar is nu juist dat het in zo’n dwaze context tot zulke bespiegeling uitnodigt."

Het Parool - geeft geen sterren

"De Toy Story-films hebben eerder met nachtmerriescenario's gestoeid en dat gebeurt hier opnieuw. De antiekwinkel is het domein van een sprekende meisjespop met een defect binnenwerk. Ze heet Gabby Gabby en zou in een horrorfilm niet misstaan; Annabelle heeft het nakijken."

"Pixar zoekt dus nog steeds de grenzen op, maar de makers waken ervoor kinderen getraumatiseerd naar huis te sturen. Aan de hand van de immer sympathieke Woody leren we dat vermeende misbaksels als Forky en Gabby wat liefde en begeleiding nodig hebben en dat iedereen het recht heeft om een eigen pad te kiezen. Het is wonderbaarlijk dat de makers er bij Pixar nog steeds in slagen om een kostelijke animatiefilm voor alle leeftijden van zo veel lagen en diepgang te voorzien."

AD - 5 sterren

"Alle belangrijke poppen lijken een beetje ontheemd te zijn in Toy Story 4, maar natuurlijk is er ook volop humor, actie en een min of meer goede afloop."



"Opnieuw oogst Pixar/Disney bewondering voor de inventiviteit die in deze vervolgfilm is gestopt. De kwaliteit van de animaties is weer van een ongekend, hoog niveau. Vooral de kermis, waar een groot deel van de film zich afspeelt, is wat details betreft een lust voor het oog. Bovendien heeft het verhaal veel emotionele lagen, ongekend voor een animatiefilm."

