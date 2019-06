Nicole Kidman en Meryl Streep zijn binnenkort samen te zien in een verfilming van de musical The Prom. Dit meldt Deadline. De film wordt geproduceerd door Netflix.

De film wordt geregisseerd door Ryan Murphy, die eerder al series als American Horror Story, American Crime Story en Pose maakte. Hij heeft een vijfjarig contract met Netflix.

Naast Streep en Kidman zouden er ook rollen zijn weggelegd voor James Corden, Ariana Grande en Awkwafina in de verfilming van The Prom. Murphy en Grande nemen samen met haar manager Scooter Braun de productie van de soundtrack op zich.

Het is niet de eerste keer dat Streep en Kidman samen te zien zijn. Ze speelden al samen in de film The Hours (2002) en hebben beiden een rol in de serie Big Little Lies. Ook hebben beide actrices al ervaring met musicals. Zo was Streep te zien in Mamma Mia en zong Kidman in Moulin Rouge.

Het opnemen van The Prom moet beginnen in december en de film wordt verwacht in het najaar van 2020.