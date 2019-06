De psychologische thriller Instinct, het regiedebuut van Halina Reijn, wordt dit jaar de openingsfilm van het Nederlands Film Festival. Hoofdrolspelers Carice van Houten en Marwan Kenzari zullen op 27 september bij de galavertoning in Utrecht aanwezig zijn. Dat maakt de organisatie dinsdag bekend.

Van Houten speelt in Instinct een psycholoog in een TBS-kliniek. Haar cliënt, gespeeld door Kenzari, staat op het punt om voor het eerst op onbegeleid verlof te gaan. Wanneer zij dat probeert tegen te gaan, verandert de man langzaam in een gevaarlijke manipulator.

"Wij zijn vereerd en trots dat het NFF een intieme en confronterende film als Instinct heeft gekozen als zijn opening", laten Van Houten en Reijn weten.

Voor Van Houten is Instinct de eerste Nederlandstalige film in negen jaar tijd. In 2012 was ze te zien in de romantische comedy Alles is familie. Datzelfde jaar verscheen ze voor het eerst in de hitserie Game of Thrones, die onlangs tot een einde kwam.

Ook Kenzari is de afgelopen jaren in buitenlandse producties te zien geweest. Zo speelde hij in Murder on the Orient Express en vertolkte hij de rol van Jafar in de live action-remake van Disney's Aladdin. In 2014 speelde hij in de Nederlandse ontvoeringsthriller Bloedlink, die dat jaar de opening van het NFF was.

Het Nederlands Film Festival vindt dit jaar plaats van 27 september tot en met 5 oktober. Het filmevenement wordt jaarlijks afgesloten met de uitreiking van de Gouden Kalveren, de belangrijkste filmprijzen van Nederland.

Op 3 oktober gaat Instinct ook in de rest van Nederland draaien.