Regisseur Danny Boyle wilde een "liefdesbrief" aan The Beatles schrijven en goot die in de vorm van de film Yesterday. Een biopic over The Beatles, maar dan zonder John, Paul, Ringo en George. Hoofdpersoon Jack is de enige persoon ter wereld die zich de muziek van de iconische popgroep nog kan herinneren.

Singer-songwriter Jack Malik (Himesh Patel) komt er in Yesterday na een ongeluk achter dat alleen hij nog weet wie The Beatles zijn en welke nummers ze hebben gemaakt. Hartsvriendin Ellie (Lily James), tevens Jacks manager, smelt wanneer ze de platen voor het eerst hoort. Net als de rest van de wereld.

Met Yesterday gaat de Beatlemania uit de jaren zestig dus opnieuw van start. Terwijl Jack steeds populairder wordt dankzij Let It Be, The Long and Winding Road en Hey Jude, komt zijn goede band met Ellie steeds meer onder spanning te staan.

Met prijswinnende films als Trainspotting en Slumdog Millionaire speelt muziek al decennia een belangrijke rol in het werk van Boyle. De Britse cineast legt aan NU.nl uit wat The Beatles speciaal maakt. "De chemie die ze samen hebben is zó bijzonder. Als je materiaal bekijkt uit de film Let It Be, zie je hoe opmerkelijk dat is en wat het in een vrij korte tijd heeft opgeleverd. Zeker als filmmaker begrijp ik dat, omdat ons werk ontstaat uit die chemie tussen verschillende mensen."

Over de vraag of hij dan niet juist een biografische film over de vier bandleden had willen maken, hoeft de Oscar-winnaar niet te twijfelen. "Persoonlijk trekt me dat niet. Dan zou het meer een documentaire over die mannen worden. Dit verhaal gaat over hoe doodnormale mensen verbonden worden door liefde. Een liefde voor The Beatles, waar ik mezelf ook stevig aan vastklamp. En een liefde voor elkaar, via die muziek."

Dichter bij muziek door Beatles zelf weg te laten

Boyle zit tijdens het interview naast filmmaker Richard Curtis, die eerder succes had met Love, Actually en Notting Hill. Voor Yesterday nam hij het scenario op zich. Curtis legt uit hoe de muziek beter tot zijn recht komt door zijn loopje met de werkelijkheid. "Beatles-nummers voelen nooit autobiografisch. Als je naar Nowhere Man, Fool on the Hill of Help luistert, denk je niet dat ze over Johns levensverhaal gaan. Ze voelen als liedjes die voor ons allemaal zijn. Dus ik denk eigenlijk dat een film over die vier mannen minder dicht bij hun muziek zou komen dan een film over hoe andere mensen die muziek beleven."

"Dit verhaal kwam oorspronkelijk bij iemand anders vandaan", vertelt Curtis. "Dus eigenlijk ben ik net als Jack in de film. Maar de reden dat ik het zo graag wilde maken, is omdat ik al verliefd ben op de Beatles sinds ik zeven was. Ik hou langer van de Beatles dan dat ik van liefde hou. Drie geweldige liedschrijvers in één band, dat is heel buitengewoon. Ik denk dat ze ook de beste band zijn die over Engeland heeft geschreven. In hun muziek is meer te vinden over ons land dan in het repertoire van welke artiest dan ook."

"Ze zijn het begin van veel dingen die we tegenwoordig voor lief nemen”, voegt hoofdrolspeler Himesh Patel toe. "De manier van samenwerken en experimenteren om muziek te maken. En het materiaal zelf natuurlijk. Complex en toch simpel; het heeft alles."

Gerenommeerde Britse filmmakers Danny Boyle (l) en Richard Curtis (r) sloegen voor het eerst de handen ineen. (Foto: Bruno Press)

Hoofdrolspeler zong en speelde alles live

Op de set van Yesterday zong en speelde Patel alle nummers live. "Danny en Richard zorgden voor een heel fijne sfeer op de set, zodat ik gelukkig geen grote druk voelde bij de uitvoering. Ik begin me eigenlijk nu pas te realiseren wat we samen hebben gemaakt."

Patel stond in Yesterday op de set met Ed Sheeran, die in de film zichzelf speelt en Jack ontdekt. "Hij is zo normaal gebleven, ondanks het feit dat hij stadions over de hele wereld uitverkoopt", vertelt Patel. "Dat zoiets überhaupt kan, was inspirerend voor mijn rol."

"Ik vroeg ook aan hem hoe het is om voor zo’n vol stadion te spelen", vertelt Patel over zijn voorbereiding op een grote scène die hij opnam tijdens een van Sheerans uitverkochte concerten. "Hij zei dat het publiek voor hem een 'blob' wordt, een vormloze massa waar hij voor speelt. Die opmerking kon ik goed gebruiken toen we in Wembley filmden tijdens zijn concert, voor een publiek van 70.000 mensen."