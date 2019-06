Filmmaatschappij Warner Bros heeft voor het eerst in haar bijna 100-jarig bestaan een vrouw aangesteld als nieuwe CEO. Variety meldt dat het gaat om Ann Sarnoff, zij is momenteel de voorzitter van BBC Studios America.

Sarnoff volgt Kevin Tsujihara op. Hij werd in maart ontslagen omdat hij een Britse actrice zou hebben geholpen filmrollen te krijgen in ruil voor seksuele diensten. De 54-jarige man heeft toegegeven in de fout te zijn gegaan.

Later deze zomer neemt Sarnoff definitief haar nieuwe positie in. Ze voelt zich "vereerd om de baas te mogen worden van een gerenommeerde filmmaatschappij met een rijke historie". De kersverse CEO geeft aan weinig te willen veranderen en eerst in gesprek te willen gaan met werknemers om de huidige situatie beter te begrijpen.

WarnerMedia-topman John Stankey noemt Sarnoff een "exceptioneel talent" en geeft aan dat ze zich al ruimschoots heeft bewezen in de filmindustrie. Het bedrijf kreeg in eerdere jaren bakken kritiek omdat alle bijna alle hoge posities door mannen bekleed zouden zijn.