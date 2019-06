Regisseur Danny Boyle heeft toegegeven dat Ed Sheeran niet zijn eerste keuze was voor een rol in de film Yesterday. Hij had in eerste instantie Coldplay-zanger Chris Martin benaderd. Dit vertelt hij in een interview met NME.

De film speelt zich af in een wereld waarin iedereen de nummers van de band The Beatles is vergeten, afgezien van één muzikant. Deze muzikant, gespeeld door Himesh Patel, doet vervolgens of hij de muziek zelf heeft geschreven. Hij wordt gevraagd als voorprogramma van Ed Sheeran, die in de film te zien is als zichzelf.

Boyle had eerder Martin benaderd voor de film. "Toen Sheeran erachter kwam dat we Chris Martin hadden gevraagd, bleef hij ons daarmee plagen. Hij liet het ons niet vergeten", vertelt Boyle. "Hij beschuldigde ons ervan dat we ook Harry Styles eerder hadden benaderd, maar dat is niet zo." Patel en Boyle benadrukken allebei dat Sheeran veel grapjes maakte op de set en fijn was om mee te werken.

Boyle is als regisseur vooral bekend door films als Trainspotting (1996), Slumdog Millionaire (2008) en 127 Hours (2010). Slumdog Millionaire sleepte de Oscar voor beste film en beste regie in de wacht.