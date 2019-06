Martin Freeman twijfelde of hij de hoofdrol in de drie The Hobbit-films wel wilde spelen. De acteur was bang dat het zijn weerslag zou hebben op zijn familie, vertelt hij tijdens A Life In Pictures van BAFTA.

"Het was niet gemakkelijk om ja te zeggen", vertelt Freeman over het accepteren van de rol als Bilbo Baggins in de filmreeks. "Ik ging in januari 2011 naar Nieuw-Zeeland om te filmen en we waren in juli 2013 klaar. In totaal ging er dus meer dan twee en een half jaar overheen", legt de acteur uit.

Hoewel Freeman niet aan één stuk door in Nieuw-Zeeland verbleef, vond hij het een moeilijke afweging om zo lang bij zijn gezin vandaan te zijn. "Ik was destijds met mijn ex-partner Amanda en we leefden niet in de jaren vijftig, dus ik kon haar niet zomaar vragen met me mee te gaan. Zij had haar eigen leven en eigen carrière", aldus Freeman.

Freeman was zestien jaar samen met Amanda Abbington en de twee hebben twee kinderen. In 2016 maakten ze bekend niet langer samen te zijn. Abbington en Freeman waren samen te zien in de serie Sherlock.

Er verschenen drie films van The Hobbit, die als prequel dienen voor de Lord of the Rings-trilogie. In 2012 kwam The Hobbit: An Unexpected Journey uit, gevolgd door The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013) en The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014).