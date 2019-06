Disney heeft met Toy Story 4 opnieuw een financiële voltreffer te pakken. De film is dankzij een succesvol openingsweekend, waarin 238 miljoen dollar (zo'n 210 miljoen euro) werd opgehaald, terechtgekomen in de top vijftig van films met de succesvolste starts.

Alleen al in de Verenigde Staten bracht Toy Story 4 in de eerste drie dagen een slordige 103 miljoen euro in het laatje.

Voor Disney is het de derde film van dit jaar die in het openingsweekend meer dan 100 miljoen dollar heeft verdiend. Dit lukte het bedrijf eerder ook met Captain Marvel en Avengers: Endgame. Alleen Disney heeft dit jaar dergelijke financiële klappers geproduceerd.

Analisten zijn desalniettemin licht teleurgesteld over de start van Toy Story 4. Zij hadden verwacht dat de film in de eerste drie dagen zo'n 20 miljoen euro meer zou opleveren.

Volgens Variety maakt dat Disney niet veel uit. Met slechts drie andere animatiefilms is tijdens de eerste drie dagen na de release meer geld verdiend. Het gaat om Incredibles 2, Finding Dory en Shrek 3.

Woensdag in Nederlandse bioscopen

Bovendien moet de film nog vertoond worden in grote delen van Europa, zoals Frankrijk, Engeland en Nederland. In ons land kunnen liefhebbers de film vanaf woensdag in de bioscoop zien.

De serie Toy Story gaat over levend speelgoed dat allemaal avonturen beleeft. De hoofdpersonages zijn astronaut Buzz Lightyear en cowboy Woody (ingesproken door Tom Hanks). De eerste drie delen waren zeer succesvol en brachten wereldwijd 2 miljard dollar op. Het is daarmee de op vier na succesvolste animatieserie.