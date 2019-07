Steven Wouterloods eerste speelfilm Mijn Bijzonder Rare Week Met Tess moet nog in de Nederlandse bioscopen verschijnen, maar sleept op filmfestivals de ene na de andere prijs binnen. NU.nl sprak de regisseur (35) over het succes en de invloed daarvan op toekomstige projecten.

Mijn Bijzonder Rare Week Met Tess moet nog gaan draaien in Nederland, maar is nu eigenlijk al geslaagd. Is er van de bijna tien prijzen eentje waar je extra blij mee bent?

Wouterlood: "Dat we een prijs wonnen in New York (de publieksprijs op het internationale jeugdfilmfestival, red.) was heel stoer, maar het meest bijzonder vond ik het festival van Berlijn. Hoe enthousiast er tijdens de film al gereageerd werd en de staande ovatie aan het eind, dat was echt speciaal."

Voorafgaand aan het filmfestival van Berlijn werd je door Variety uitgeroepen tot een van de talenten van het jaar. Heeft dat concreet al wat voor je opgeleverd?

"Het is niet dat ik nu direct allerlei aanbiedingen krijg, maar sowieso was er tijdens de Berlinale meer aandacht voor de film. Ik denk wel dat ik nu een soort stempel bij m'n naam heb en dat het hoe dan ook goed is voor mijn carrière en voor de film."

Waarom denk je dat deze film mensen zo aanspreekt?

"Die vraag krijg ik vaker. In eerste instantie is Mijn Bijzonder Rare Week Met Tess een mooi boek. Het is een mooie mix van humor, ontroering en spanning en het verhaal is gelaagd. Het behandelt universele en herkenbare thema's. En de twee hoofdrolspelers in de film (Sonny van Utteren en Josephine Arendsen, red.) zijn hartverwarmend. Ik hoor van veel mensen dat de film een oprechte toon heeft, dat het blijkbaar iets raakt."

Na een aantal korte films is dit je eerste speelfilm. Was het lastig om die van de grond te krijgen?

"Het proces duurde langer en was ingewikkelder, ook qua financiering. We werkten met kinderen, draaiden op een eiland, midden in de zomer. Er speelden meer belangen, de crew was groter, dus wat dat betreft was dit wel een grote stap, maar ook een logische. Ik was klaar voor het grotere werk. Ik denk dat het goed is dat ik eerst korte films heb gedaan, het voelde nu als een natuurlijk proces."

Duurde het lang voor je de hoofdrolspelers gevonden had?

"Ik heb samengewerkt met de kindercastingdirector met wie ik al mijn eerdere films castte. Sonny vonden we redelijk snel. Ik zag meteen dat hij iets heel ontwapenends heeft: je wil naar hem kijken en hij durft emoties te laten zien, dus de keuze voor hem was redelijk snel gemaakt. Voor de rol van Tess hebben we wat langer gezocht. Zo hebben we bijvoorbeeld ook castings op Terschelling gehouden. Maar toen Josephine voorbij kwam, was ik ervan overtuigd dat zij de rol moest spelen. Ik vind haar heel interessant en talentvol en haar karakter ligt heel dicht bij het personage van Tess."

Ervaar je meer druk nu de film zo wordt bejubeld?

"Aan de ene kant heb ik een heel voldaan gevoel. Het maken van de film heeft me veel vertrouwen gegeven in mezelf als regisseur. En ik denk dat het succes van de film meer deuren voor me gaat openen en dat de kans groot is dat ik nog veel meer mooie films mag gaan maken. . Aan de andere kant speel ik met de vraag wat mijn volgende film gaat zijn, en dat die minstens zo goed moet worden. Je legt de lat steeds hoger voor jezelf. Ik heb wel geleerd om dicht bij mezelf te blijven en te bedenken wat ik echt wil maken, om me niet gek te laten maken door anderen. De afgelopen jaren heb ik heel leuke en mooie projecten aangeboden gekregen, maar die pasten toch niet helemaal bij wat ik wilde doen. Zo heb ik ook een telefilm laten schieten voor Tess, omdat ik in deze film geloofde en er alles voor wilde geven."

Is het lastig om dan nee te zeggen?

"Dat is soms wel spannend, maar ik praat er veel met andere mensen over. Met Joram (Willink, red.) bijvoorbeeld, de producent van de film. Ik probeer mijn hart te volgen en zuinig te zijn op mezelf en m'n talent."

Ben je al bezig met nieuwe dingen?

"Ik zit nu nog in de flow van Tess, maar ik heb wel al nieuwe plannen. Sowieso wil ik met de producent en schrijver van deze film iets nieuws gaan doen. Verder maak ik veel muziek, dat doe ik al van jongs af aan. Ik heb ook de titelsong geschreven bij de film."

Twijfel je nog aan hoe goed de film het in de Nederlandse bioscopen zal gaan doen?

"Een eerste bioscoopfilm is altijd spannend, maar ik heb er vooral heel veel zin in. Het geeft me vertrouwen als ik zie hoe erop gereageerd wordt in het buitenland. Maar hoeveel mensen 'm gaan zien, dat blijft een verrassing. Je hebt altijd concurrentie van grote Amerikaanse films. Maar ik heb wel het vermoeden en de hoop dat mensen ook hier de film gaan omarmen."

Mijn Bijzonder Rare Week Met Tess, gebaseerd op het gelijknamige boek van Anna Woltz, gaat over Sam (Sonny van Utteren), die met zijn familie op vakantie is op Terschelling. Hij wil leren om alleen te zijn, maar dan ontmoet hij de mysterieuze Tess en wordt hij een avontuur in getrokken. De film gaat op 3 juli in première.