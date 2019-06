Elke week worden er nieuwe titels toegevoegd aan het aanbod van Netflix. Deze titels verschenen in de afgelopen week op de streamingservice.

Series

The Missing (seizoen 3)

In het derde seizoen van The Missing is de gepensioneerde rechercheur Julien Baptiste op familiebezoek in Amsterdam. Maar wanneer een sekswerker op de Wallen onder verdachte omstandigheden verdwijnt, gaat Baptiste toch weer op onderzoek uit.

Mr. Iglesias (seizoen 1)

Stand-upcomedian Gabriel Iglesias speelt in deze comedyserie een geschiedenisleraar die een klas vol kansarme scholieren moet zien te motiveren. Maar dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan, zeker als de schoolleiding ook weinig vertrouwen lijkt te hebben in de leerlingen.

Dark (seizoen 2)

In Dark wordt een afgelegen dorpje geplaagd door een reeks bizarre verdwijningen. Een aantal tieners gaat op onderzoek uit en ontdekt dat de kerncentrale een belangrijke rol speelt in het mysterie… Vergelijkbaar met Stranger Things, dat volgende maand weer van start gaat.

Films

Goosebumps 2: Haunted Halloween

In deze gezinsvriendelijke griezelfilm komen monsters, demonen en ander horrorgespuis tot leven tijdens Halloween. Aan drie buurtkinderen de taak om het kwaad te keren. Gebaseerd op de razend populaire Kippenvel-boeken van R.L. Stine.

Beats

In dit muzikale drama droomt de getraumatiseerde August van een carrière als rapper. Hij bundelt de krachten met een aan lager wal geraakte producer die bij hem op school werkt als bewaker. Samen proberen deze underdogs de hitlijsten te bestormen.

Tulip Fever

Een arme schilder krijgt in het Amsterdam van de zeventiende eeuw de opdracht om de vrouw van een rijke tulpenhandelaar te portretteren. Maar de kunstenaar en zijn model raken al snel smoorverliefd. Regisseur Justin Chadwick maakte eerder het kostuumdrama The Other Boleyn Girl.

Ballerina

In deze animatiefilm wil Félicie niets liever dan ballerina worden. Ze wordt aangenomen bij de Opera van Parijs. Maar dan moet ze zich bewijzen tijdens een uitvoering van Het Zwanenmeer.

Documentaires

The Edge of Democracy

Petra Costa belicht de turbulente politieke geschiedenis van Brazilië. De democratie in haar thuisland komt volgens de filmmaakster steeds verder onder druk te staan. In deze Netflix Original-documentaire onderzoekt zij hoe het zover heeft kunnen komen.

The Confession Tapes (seizoen 2)

In The Confession Tapes worden moorden die bekend zijn door de verdachten opnieuw onderzocht. Daaruit blijkt dat de politie vaak smerige trucs inzet om de verdachten een bekentenis te ontlokken.

Memory Games

Memory Games volgt een aantal hersensporters die het tegen elkaar opnemen in competitieverband. Het doel is om zoveel mogelijk te onthouden. In deze documentaire vertellen de deelnemers hoe zij hun brein trainen om een supergeheugen te krijgen.

