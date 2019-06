Salma Hayek en Owen Wilson hebben de hoofdrollen in een nieuwe romantische sciencefictionfilm. Bliss wordt geregisseerd door Mike Cahill (I Origins).

The Hollywood Reporter schrijft dat de opnames van de film al van start zijn gegaan. De film wordt gedraaid in Los Angeles en Kroatië, zo weet de filmsite.

In Bliss speelt Wilson een recent gescheiden man wiens leven op z'n kop komt te staan als hij een vrouw ontmoet die op straat leeft (Hayek) en ervan overtuigd is dat de wereld niet echt bestaat.

Het is nog niet bekend wanneer Bliss in bioscopen te zien zal zijn. Hayek werkt momenteel ook mee aan de film Limited Partners, Wilson was recent nog te zien in Wonder.