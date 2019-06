De VPRO-serie Stuk, waarin een aantal mensen worden gevolgd in een revalidatiecentrum, heeft donderdag de Zilveren Nipkowschijf gewonnen.

"Voor wie er oog voor heeft bijna een religieuze ervaring", stelt de jury van de prestigieuze televisieprijs, die werd uitgereikt in Het Ketelhuis in Amsterdam, over de vierdelige documentaireserie.

Naast Stuk waren documentairemaker Sinan Can en de VPRO-jeugdserie Zeven kleine criminelen genomineerd.

Presentatrice Mieke van der Weij won de Zilveren Reismicrofoon voor beste radioprogramma of radiomaker en versloeg daarmee de podcast De Brand in het Landhuis en het radioprogramma Mangiare!

Van der Weij, die voor de NOS Met het Oog op Morgen presenteert en voor Omroep MAX Nieuwsweekend en 4 de Middag, is volgens de jury iemand die al jaren opvallend onopvallend haar werk doet. "Als er iemand is die zich compleet heeft losgezongen of – beter gezegd – heeft losgesproken van de oer-Nederlandse omroeppolitiek, dan is het wel Mieke van der Weij."

De Zilveren Nipkowschijf wordt sinds 1961 uitgereikt aan het beste tv-programma van het jaar. De prijs is vernoemd naar de Duitser Paul Nipkow, die wordt gezien als de uitvinder van de televisie.