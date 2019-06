De populaire filmreeks rondom horrorpop Chucky wordt in de reboot van Child's Play in een modern jasje gestoken, maar de Nederlandse filmcritici zijn niet unaniem positief. Een overzicht van de belangrijkste recensies.

De Volkskrant - 3 sterren

"De nieuwe versie van Child’s Play vertelt een compleet ander verhaal. De nog altijd gruwelijk lelijke pop is niet langer bezeten door de ziel van een seriemoordenaar, maar blijkt een robot met softwareproblemen. Een geval van uit de hand gelopen artificiële intelligentie, wat best een aardige horrorfilm oplevert. Goed geacteerd (Mark Hamill spreekt de stem in van Chucky en doet dat adequaat), met net voldoende gruwelscènes voor de liefhebber, maar verder niet buitengewoon griezelig, eerder een beetje vlak."

De Telegraaf - 2,5 ster

"Nadat we hebben gezien hoe een boze fabrieksmedewerker stiekem een van de populaire Buddi-poppen herprogrammeert, gaat Child’s Play verder met tiener Andy, die het haperende speeltje voor zijn verjaardag krijgt. Chucky’s ogen worden zomaar rood en hij volgt commando’s slecht op, maar hij is ook een welkom vriendje voor de eenzame jongen. Dat dit vriendje hem eng blijft aanstaren en de kat probeert te wurgen wanneer die Andy krabt, neemt de knul voor lief."

"Vooral in de eerste helft van Child’s Play pakt dat geestig uit. Chucky’s software blijkt een spons voor scheldwoorden en bloederige films, waarmee Andy en zijn buurtgenootjes ongewild een psychopaat van hem maken. Regisseur Lars Klevberg trekt dat gegeven leuk in het absurde. De Noorse cineast gooit echter z’n eigen glazen in als hij toch op de naargeestige toer probeert te gaan. Met die serieuzere toon gaat het gebrek aan logica van zijn horrorvertelling steeds meer storen. Maar goed dat de bloederige gekkigheid in het laatste kwartier van zijn film weer helemaal terugkeert."

AD - 3 sterren

"Dit kersverse avontuur rondom het roodharige culthorrorfenomeen, is zo gek nog niet. Zo staat de harde humor nog fier overeind. De pop (met de stem van Mark 'Star Wars' Hamill) is nog even afstotelijk en de acteurs zijn sterker dan in de gemiddelde horrorfilm. Ondanks het feit dat deze duivelse pop eigentijds is, hangt er rond de locaties en de styling die typische sfeer uit vervlogen videotheekjaren."