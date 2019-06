Sean Penn heeft zijn dochter Dylan en zoon Hopper gecast voor rollen in zijn misdaaddrama Flag Day. Zelf speelt hij ook een belangrijke rol. Dat meldt Variety donderdag.

Flag Day is gebaseerd op Flim-Flam Man: The True Story of my Father's Counterfeit Life, geschreven door Jennifer Vogel. Het verhaal gaat over een dochter die worstelt met het feit dat haar vader een leven als oplichter leidt. Aannemelijk is dat de twee hoofdrollen voor Dylan en Sean Penn zijn, maar specifiek castingnieuws is nog niet naar buiten gekomen.

Ook zijn er rollen weggelegd voor Miles Teller (Fantastic Four, Whiplash) en Josh Brolin (Avengers-reeks, No Country For Old Men).

Het is de eerste keer dat Penn zichzelf regisseert. Eerder maakte hij onder meer The Pledge met Jack Nicholson en Into the Wild met Emile Hirsch. Laatstgenoemde film werd genomineerd voor twee Oscars. Als acteur won Penn zelf Oscars voor het misdaaddrama Mystic River en de biopic Milk.

Hopper was eerder al te zien in The Last Face, Penns meest recente drama. In Nederland werd die film niet in de bioscoop uitgebracht.