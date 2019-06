Ozzy Osbourne is toegevoegd aan de stemmencast van Trolls World Tour, het vervolg op de animatiefilm Trolls. Hij verzorgt de stem van het personage King Trash, een hardrock-zingende trol.

Osbourne is niet de enige muzikant die een stem inspreekt voor de film, die in april 2020 verschijnt. Ook zangeres Mary J. Blige, soulzanger Anderson.Paak en funkmuzikant George Clinton zijn te horen.

Eerder werd al aangekondigd dat acteurs Jamie Dornan (50 Shades of Grey) en Sam Rockwell (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) deel gaan uitmaken van de stemmencast.

Anna Kendrick en Justin Timberlake keren terug in de hoofdrollen van de trollen Poppy en Branch. Timberlake maakte voor het eerste deel, dat verscheen in 2016, ook het soundtracknummer Can't Stop the Feeling. Dit werd wereldwijd een grote hit.