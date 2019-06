Filmstudio Paramount Pictures heeft het zevende deel van de filmreeks Paranormal Activity aangekondigd, schrijft The Wrap.

Paramount werkt voor de film opnieuw samen met Jason Blum, die als producent betrokken was bij alle Paranormal Activity-films. Het laatste deel, The Ghost Dimension, verscheen in 2015.

De Nederlandse 'Mr Horror' Jan Doense, die een eigen streamingdienst voor horrorfilms heeft, vertelde onlangs nog aan NU.nl dat Blum een goed oog voor hedendaagse horror heeft.

"Hij begon twaalf jaar geleden met Paranormal Activity, dat was een heel slimme film", aldus Doense. "Het idee erachter was goed, het kostte niks om het te maken en het werd een enorme hit. Vervolgens ga je nadenken: hoe kunnen we dit succes verlengen?"