De Netflix-film Murder Mystery met Jennifer Aniston en Adam Sandler is in de eerste drie dagen na de release door bijna 31 miljoen huishoudens bekeken. Dat is een record, zo zegt de streamingdienst dinsdag op Twitter.

Nog nooit eerder werd in het eerste weekend na de release zo massaal naar een Netflix-film gekeken. 13,4 miljoen Amerikaanse en Canadese gebruikers stemden af op de film. 17,5 miljoen gebruikers in de rest van de wereld deden hetzelfde.

De cijfers werden bekendgemaakt door het Twitter-account Netflix Is A Joke, een officieel kanaal van de streamingdienst dat speciaal bedoeld is voor de comedyfilms en -series op Netflix.

Volgens Netflix wordt het bekijken pas meegerekend als een gebruiker minstens 70 procent van de film heeft gezien.

Vier films met Adam Sandler sinds 2017

Naar verwachting zal Murder Mystery in de eerste week van de release ook het record van Sandra Bullocks kaskraker Bird Box breken. Birdbox trok in de eerste zeven dagen na de release 45 miljoen Netflix-abonnees.

Murder Mystery gaat over een politieagent uit New York die met zijn vrouw naar Europa gaat om hun huwelijk nieuw leven in te blazen. Daar krijgen ze de schuld van de dood van een excentrieke miljardair.

Netflix heeft in 2013 met acteur Adam Sandler een contract voor vier films gesloten. In 2017 tekende de acteur een contract voor nog eens vier films.