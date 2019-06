De film Avengers: Endgame is de grote winnaar geworden van de MTV Movie & TV Awards. De superheldenfilm ontving drie prijzen.

Het slotstuk van de Avengers-reeks won de prijs voor beste film terwijl Robert Downey jr. en Josh Brolin de awards binnenhaalden voor beste held en schurk.

Lady Gaga won de prijs voor beste acteerprestatie met haar rol in de film A Star Is Born. Ook de soundtrack Shallow, gezongen door Lady Gaga en Bradley Cooper, werd beloond met een een award. Sandra Bullock viel in de prijzen met haar rol in de veelbesproken film Bird Box. Ze ontving de prijs voor de angstigste rol.

Game of Thrones was vier keer genomineerd, maar won uiteindelijk alleen in de categorie beste serie. Elisabeth Moss speelde de beste rol op televisie in The Handmaid's Tale. Acteur Noah Centineo werd uitgeroepen tot beste nieuwkomer voor zijn rol in de Netflix-film To All The Boys I've Loved Before.

De MTV Movie & TV Awards worden jaarlijks uitgereikt. In 2018 wonnen Black Panther en Stranger Things de prijzen voor de beste film en serie.