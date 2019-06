Edwin Jonker is niet te spreken over de castingkeuzes bij de televisieserie Flikken Rotterdam. Hij vindt het niet kunnen dat nagenoeg alle agenten blank zijn, terwijl de "boeven wel donker" zijn. Dit zegt hij in een interview met de Volkskrant.

Jonker ging voor de krant in gesprek met Robert Vuijsje over de rol die afkomst speelt in zijn leven. Hoewel hij ziet dat tijden veranderen, is de acteur die zelf een rol speelde in Flikken Maastricht, van mening dat Flikken Rotterdam nog veel vooruitgang kan boeken.

"Die serie speelt in het Rotterdam van nu, de meest gemengde stad van Nederland. Het is niet Dokter Deen op Vlieland of Baantjer in het Amsterdam van vroeger. En dan hebben ze in Rotterdam een cast van alleen maar blanke politieagenten, op een na. De boeven zijn wél donker. Dat vind ik niet kunnen", stelt hij.

Een woordvoerder van AVROTROS laat in een reactie aan NU.nl weten dat de omroep het belangrijk vindt dat "de gehele cast een weergave is van de samenleving. In de ontwikkeling van de serie zijn wij continu bezig om ervoor te zorgen dat er diversiteit binnen de cast is in zowel de hoofd- als bijrollen en het heeft elk seizoen onze aandacht."

'Het ging er weinig over dat ik een donkere Jezus speelde'

In zijn eigen carrière ziet Jonker wel dat hij voor zijn rollen niet meer wordt beoordeeld op huidskleur. "Later dit jaar heb ik een rol in de musical Annie. Ik speel Oliver Warbucks, de kale blanke miljonair die Annie adopteert. De producenten zeiden: 'We willen geen statement maken, bij de audities was je gewoon de beste.' Toch denk ik dat ze dit tien jaar geleden niet hadden gedaan", licht de acteur toe.

"Het is de tijdgeest. Tien jaar geleden werd in patronen gedacht: die rol is altijd blank geweest, dan houden we dat zo. Dat is nu aan het veranderen."

Ook bij zijn rol als Jezus Christus in The Passion eerder dit jaar lag er volgens hem geen nadruk op zijn afkomst. "Rond die uitzending gaf ik tientallen interviews, het ging er weinig over dat ik een donkere Jezus speelde", aldus Jonker.

Jonker was te zien in films als Tuintje in mijn hart en De ontsnapping.