Het is nog niet duidelijk wie de hoofdrol gaat spelen in de biografische film over Culture Club-zanger Boy George, maar volgens de zanger zelf is actrice Sophie Turner een van de kandidaten.

"Een van de interessantste suggesties die ik heb gehoord is Sophie Turner", vertelde de 58-jarige zanger maandag in het Australische radioprogramma Fitzy & Wippa.

"Het is raar, maar haar naam is gevallen. Ik denk dat het mensen van streek zou maken - 'Ze kan jou niet spelen, ze is een vrouw!' - maar dat zou ik alleen maar leuk vinden", aldus Boy George, die een zwak zegt te hebben voor Game of Thrones-actrice Turner (23). "Ik had haar willen zijn toen ik zeventien was."

Boy George, die eigenlijk George Alan O'Dowd heet, is momenteel coach bij de Australische versie van The Voice. In de jaren tachtig en negentig kwam hij niet alleen in het nieuws met de muziek die hij maakte, maar ook vanwege zijn drugsverslavingen.

Dat de mindere perioden uit zijn leven ook aan bod komen in de biografie, deert hem echter niet. "In mijn wereld wordt er altijd van alles over je geschreven. Dat maakt me niet uit; eigenlijk maakt het me alleen maar interessanter."

Dat er een film wordt gemaakt over Boy George werd eind vorige maand bekend. De film zal worden gerealiseerd door MGM en Sacha Gervasi zal het script voor zijn rekening nemen.