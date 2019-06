De cast van Stranger Things hoopt dat de serie nog één of twee seizoenen krijgt, vertellen de acteurs aan Entertainment Tonight. Het derde seizoen gaat in juli in première.

Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo en Noah Schnapp vertellen op de rode loper van de MTV Movie & TV Awards dat ze het derde seizoen van Stranger Things het beste seizoen tot nu toe vinden.

"We zijn natuurlijk bevooroordeeld, maar we geloven echt dat het een fantastisch seizoen is", aldus Wolfhard, die de rol van Mike speelt.

De acteurs zeggen nog niet zeker te weten of er na het derde seizoen een vervolg komt. Schnapp, die de rol van Will speelt, denkt dat vijf seizoenen het perfecte aantal voor Stranger Things is.

'De makers willen ons niets vertellen'

Wolfhard voegt eraan toe dat er minstens nog één seizoen moet komen om alle eindjes aan elkaar te knopen. "Nog één of twee seizoenen denk ik. In ieder geval één om het mooi te kunnen afronden", aldus de acteur.

Matarazzo, die de rol van Dustin speelt, hoopt vooral dat de serie niet te lang doorgaat. "Ik vind dat we moeten stoppen als we voelen dat het verhaal moet worden afgerond", zegt hij. "We moeten niet te lang doorgaan als er geen verhaal meer is om te vertellen."

De acteurs zeggen tevergeefs te hebben geprobeerd met makers Matt en Ross Duffer te praten over het einde van de serie. "Soms zeggen we weleens dat we het leuk vinden als er vijf seizoenen komen, maar ze willen ons niets te vertellen", aldus Wolfhard.

Het derde seizoen van Stranger Things gaat op 4 juli in première op Netflix.