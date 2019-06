Elke week worden er nieuwe titels toegevoegd aan het aanbod van Netflix. Deze titels verschenen in de afgelopen week op de streamingservice.

Series

Trinkets

Een gloednieuwe serie over drie meiden die elkaar ontmoeten op een Shoplifters Anonymous-groep. Ze zijn alle drie verslaafd aan diefstal. Die gedeelde 'passie' brengt ze alleen maar dichter bij elkaar. Tegelijkertijd moeten ze wél aan hun problemen blijven werken.



Yankee

Een meedogenloze, Spaanstalige politieserie over een man uit de Amerikaanse staat Arizona die steeds verder verwikkeld raakt in de Mexicaanse drugswereld. Door zijn moderne ideeën valt hij wel in de smaak bij de drugsbaronnen. Een aanrader voor Narcos-fans.



Aggretsuko

Seizoen 2 van Netflix Original-anime Aggretsuko over de gefrustreerde rode panda Retsuko is deze week toegevoegd. Ze probeert haar saaie kantoorbaantje te vergeten door stiekem elke avond deathmetal te zingen in een karaokebar. Door haar vrienden leert ze voor zichzelf op te komen. Zin in meer goede Netflix-shows? Dit zijn de tien beste nieuwe Netflix Original-series van 2019.



Zone Blanche

De Frans-Belgische misdaadserie Zone Blanche, ook wel bekend als Black Spot, keert deze week terug met het tweede seizoen. Verwacht ook nu weer een spannend kat-en-muisspel tussen politie en mysterieuze criminelen in een nogal duistere setting.

Jessica Jones

Het allerlaatste seizoen ooit van een Marvel-serie op Netflix (ze zijn namelijk allemaal gecanceld) staat sinds deze week online in de vorm van het derde seizoen van Jessica Jones. Deze alcoholverslaafde superdetective staat ook in deze reeks weer oog in oog met een nieuwe, dodelijke psychopaat. Ook moet ze leren omgaan met haar voormalige beste vriendin Trish Walker, die net als Jessica het superheldenpad kiest.

Jinn

Een Arabische bovennatuurlijke dramaserie over een groepje tieners dat probeert hun oude stad Petra te redden van de ondergang. De mysterieuze, maar krachtige entiteit Jinn heeft het namelijk op hen gemunt.



Leila

Een nieuwe Indiase serie met een dystopische setting. Het verhaal van Leila speelt zich af in de nabije toekomst en focust op moeder Shalini. Ze breekt - ondanks het onderdrukkingsregime in haar land - de regels om haar vermiste dochter te vinden.



The Alcàsser Murders

True crime zoals je gewend bent van Netflix. Dit keer zie je het hartverscheurende verhaal van drie jonge vrouwen die gemarteld, verkracht en vermoord worden in het Spaanse dorpje Alcàsser. De enige verdachte die de politie op het oog heeft, is nog altijd voortvluchtig.



Charité At War

Focust op het personeel van het Charité-ziekenhuis in Berlijn rond 1943. Hoe gaan de medewerkers om met de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog en de gruwelijke rasexperimenten van de nazi's?



Unité 42

Belgische dramaserie over een agent die weduwnaar is. Samen met een voormalige hacker vormt hij een speciale cybercrimeafdeling die op jacht gaat naar digitale terroristen die België teisteren.



Films



Dunkirk

Grootse oorlogsfilm van Christopher Nolan (The Dark Knight) die maar liefst drie Oscars won. Dunkirk vertelt het verhaal van de Slag om Duinkerke, waarbij ruim 300.000 Engelse militairen geëvacueerd moesten worden aan het begin van de Tweede Wereldoorlog.

Annabelle: Creation

Een prequel die zich afspeelt in hetzelfde horroruniversum als The Conjuring en de spin-offs daarvan. In Annabelle: Creation zie je hoe de demonische pop uitgroeide tot zo'n gevreesd horroricoon. Weet jij niet meer precies hoe het allemaal zit? Bekijk hier wie wie is in het Conjuring-universum.



Murder Mystery

Comedysterren Jennifer Aniston en Adam Sandler slaan de handen weer ineen voor de klassieke 'whodunnit-film' Murder Mystery. Zoals de naam al doet vermoeden, gaan de personages van Aniston en Sandler, het koppel Audrey en Nick Spitz, op onderzoek uit. Tijdens hun Europese huwelijksreis stuiten ze namelijk op een mysterieuze moord. Voor meer goede Netflix-films bekijk je de lijst met de tien beste Netflix Original-films ooit.



Shaft

Klassieker Shaft (2002) is het vierde deel in de bekende actiethrillerreeks. Deze keer staat Samuel L. Jacksons John Shaft II in de spotlights als harde detective. Hij is het neefje van de legendarische agent John Shaft I (Richard Roundtree). 28 juni brengt Netflix het nieuwe, vijfde deel (dat ook Shaft heet) uit.



Docu



Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese

Meesterregisseur Martin Scorsese (The Wolf of Wall Street, The Departed) is een enorme Bob Dylan-fan. Hij ontleedt in Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story zijn idool op minuscule wijze en zoomt in op de herfst van 1975. Scorsese kreeg voor zijn docu zelfs de medewerking van Dylan zelf, die voor het eerst in een decennium een tv-interview geeft.



Life Overtakes Me

Heftige documentaire over vluchtelingenkinderen in Zweden. Door hun vele trauma's trekken honderden van deze kinderen zich na alle ellende terug in een soort comateuze toestand, het zogenoemde 'terugtredingssyndroom'. Life Overtakes Me brengt enkele getroffen gezinnen in beeld.



Oprah Winfrey presents: When They See Us Now

De aangrijpende miniserie When They See Us staat sinds een aantal weken op Netflix en maakt enorm veel los. Het verhaal over de Central Park Five - vijf gekleurde jongens die ten onrechte werden vastgezet voor een verkrachting die ze nooit pleegden - krijgt bij Oprah Winfrey een vervolg. Ze spreekt met de jongens zélf, die inmiddels volwassen mannen zijn, en praat met de makers van de serie.