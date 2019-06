Stranger Things-acteur Gaten Matarazzo gaat een show met verborgen camera's op Netflix presenteren, meldt Variety.

Het programma gaat Prank Encounters heten en krijgt acht afleveringen. Netflix heeft één seizoen van de show besteld.

In het programma worden twee mensen die denken dat ze met hun eerste werkdag bezig zijn gevolgd. Die verandert echter al snel in een "fulltime nachtmerrie", aldus de makers.

De zestienjarige Matarazzo brak door met zijn rol als Dustin in de serie Stranger Things. Vanaf 4 juli is het derde seizoen op Netflix te zien. Hij was tevens te zien in The Blacklist en in Katy Perry's videoclip voor het lied Swish Swish.