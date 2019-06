Jon Karthaus hoopt dat er een vierde Zoop-film komt. Dit vertelt de acteur en regisseur voor de camera van 6 Inside.

Karthaus kwam op het idee nadat hij een oude foto op Instagram plaatste, genomen op de set van Zoop. Hij vroeg aan zijn volgers of ze een vierde film van de serie zouden willen zien en daar kreeg de regisseur veel positieve reacties op.

Volgens Karthaus zien zijn collega's Nicolette van Dam en Patrick Martens, die tevens in de televisieserie en films te zien waren, het maken van een nieuwe Zoop-film ook wel zitten. Karthaus zegt eerder ook al met Vivienne van den Assem en Juliette van Ardenne te hebben gesproken die allebei ook positief tegenover het idee staan.

Karthaus staat er ook voor open om de film zowel te regisseren als zijn rol van Moes weer op te pakken. Karthaus regisseerde onder meer de films Bon Bini Holland 2 en Bella Donna's.

Zoop was van 2004 tot en met 2016 als televisieserie te zien op Nickelodeon. Het verhaal draait om acht jongeren die in Ouwehands Dierenpark worden opgeleid tot dierenverzorger. Er werden ook drie films gemaakt: Zoop in Afrika (2005), Zoop in India (2006) en Zoop in Zuid-Amerika (2007).