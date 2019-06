De Belgische zender Canvas gaat Chernobyl uitzenden. De goed ontvangen serie over de ontploffing in de kerncentrale in de toenmalige Sovjetrepubliek Oekraïne, zal vanaf april volgend jaar op de Belgische televisie te zien zijn.

Chernobyl is nu alleen te bekijken op HBO, via een betaald abonnement van de provider Ziggo.

Canvas is ook te ontvangen in Nederland. Dit betekent dat het Nederlandse publiek de miniserie volgend jaar gratis kan bekijken.

De serie is door gebruikers van de filmsite IMDb beoordeeld met een gemiddelde van 9,6, de hoogste waardering voor een film of serie ooit. Onder anderen Emily Watson en Stellan Skarsgard spelen rollen in Chernobyl.