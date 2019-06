Zangeres Wende Snijders gaat een van de hoofdrollen spelen in I.M., de vierdelige dramaserie die is gebaseerd op de gelijknamige roman van Connie Palmen. Ramsey Nasr speelt de rol van Ischa Meijer, die enige jaren een relatie met de schrijfster had.

De in 1998 verschenen autobiografische roman van Palmen speelt zich af in de periode van 1991 tot 1995. Het verhaal draait om de destijds 36-jarige schrijfster, die verliefd werd op de toen 47-jarige verslaggever Ischa Meijer. Ze hadden een intense relatie tot de journalist in 1995 onverwachts overleed.

De regie is in handen van Michiel van Erp. Hij maakte eerder de AVROTROS-dramaserie Ramses, die gebaseerd is op het leven van de overleden zanger Ramses Shaffy.

"Voor mij gaat de serie over identiteit", zegt Van Erp over de nieuwe serie die hij gaat regisseren. "Connie bedacht al jong hoe haar leven en carrière zouden moeten verlopen. En zo is het ook gegaan. Ze had alleen niet in kunnen schatten dat 'de grote liefde in haar leven' zo snel en plots zou sterven."

"Ik hou van het werk van Michiel van Erp", zegt Palmen. "I.M. is bij hem in goede handen, daar vertrouw ik op." De reeks zal naar verwachting in 2020 bij de AVROTROS op NPO1 te zien zijn.

De veertigjarige zangeres Snijders speelde eerder hoofdrol in de film Zurich. Ze werd daarna genomineerd voor een Gouden Kalf.