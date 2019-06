Vanaf donderdag draait Long Shot in de bioscoop, waarin Charlize Theron een presidentskandidaat speelt die een lompe maar grappige journalist (Seth Rogen) inhuurt om haar speeches te schrijven. De Nederlandse filmcritici zijn positief over de nieuwe romantische comedy. Een overzicht van de belangrijkste recensies.

NRC - 4 sterren

"Is Long Shot vernieuwend? Absoluut niet, maar dat maakt de film niet minder leuk. Het voelt alsof je terug wordt gekatapulteerd naar de betere romcoms uit de jaren negentig, toen goede acteurs en scenaristen nog oprecht plezier vonden in het geknoei van de liefde."

"Geestige, terloopse updates en verwijzingen naar hedendaagse kwesties zorgen dat de personages charmeren. Zo benadrukt Field dat ze zich niet uit vrije wil gedraagt als een semi-bovennatuurlijke verschijning: als vrouw in een leidinggevende positie kan ze zich weinig emoties permitteren. 'Als ik kwaad ben, ben ik hysterisch.' Evengoed wordt spot gedreven met het soms kortzichtige engagement van Flarsky, die geschokt reageert als hij ontdekt dat hij bevriend is met een Republikein én er onbewust racistische ideeën op nahoudt."

De Telegraaf - 4 sterren

"Deze romcom van regisseur Jonathan Levine is een soort Notting Hill, met de hedendaagse Amerikaanse politiek als decor. Dat biedt ruimte voor satire over een narcistische president, corruptie op het hoogste niveau en de invloed van de media, van giftig tot broodnodig. Intussen komen in deze 'R-Rated'- comedy ook allerlei op volwassenen gerichte grappen voorbij over seks en drugs. Waarbij sperma - à la There’s Something About Mary - opnieuw ergens belandt waar 't helemaal niet hoort."

"Op een ontwapenende manier speelt Seth Rogen in deze film de compromisloze idealist Flarsky, die zich niet anders wil voordoen dan hij is. Terwijl het personage van de verrassend komische Charlize Theron weet dat het soms onvermijdelijk is om water bij te wijn te doen. Hun vrolijke chemie doet de rest. Dat zij in Long Shot niet alleen van elkaar leren, maar ook voor elkaar vallen, wil je als kijker daarom maar wat graag geloven."

Trouw - 4 sterren

"(Long Shot geeft) opgewekt commentaar op het glazen plafond voor vrouwen, en het idealisme dat politici over de schutting smijten, zodra de macht nadert. Bovenal laat Long Shot zien hoe belangrijk humor is. In het dagelijks leven, in politiek, en vooral in de liefde natuurlijk."

"De film is te lang, zou je kunnen zeggen. Op drie kwart begint het te haperen. De scenarist grijpt naar drugs om de personages even uit de bocht te laten vliegen; een gemakzuchtige keuze. Maar Long Shot herpakt zich snel en komt moeiteloos terug op het niveau van het begin: een grappige, pientere en diep optimistische film."

De Volkskrant - 3 sterren

"In het feelgooduniversum waarin Long Shot zich afspeelt, laat de afloop zich raden. Sterker is de amusante wijze waarop traditionele genderpatronen worden ontleed. Fred ontdekt tijdens het bijschaven van Charlottes toespraken hoe behendig een vrouw met presidentsambities in het openbaar moet laveren: boosheid betekent al snel hysterie, emotie is zwakte."

"Maar Charlotte beperkt zich niet tot het uitspreken van zijn woorden: ze doet een gerichte poging om zélf de mannelijke blik op vrouw-zijn aan diggelen te slaan. Ook als satire op de Amerikaanse politiek vermaakt Long Shot voortdurend, hoe kort door de bocht ook: de president die Charlotte hoopt op te volgen is verkozen omdat hij jaren de president in een tv-serie had gespeeld."

