Elizabeth Lederer, de aanklager in de beroemde zaak rond de zogenoemde Central Park Five, heeft ontslag genomen als professor aan de Columbia Law School.

Lederer stapte op na het verschijnen van de Netflix-serie When They See Us, waarin het waargebeurde verhaal rond vijf tieners uit de New Yorkse wijk Harlem wordt verteld. Zij werden eind jaren tachtig onterecht beschuldigd van de verkrachting van een vrouw en zaten jarenlang vast. De werkelijke dader bekende uiteindelijk in 2002 schuld.

Lederer wordt in de serie neergezet als een meedogenloze aanklager, hoewel er twijfels waren over de schuld van de vijf jongens. Vier van hen waren van Afro-Amerikaanse afkomst.

In een e-mail aan studenten van de Columbia Law School liet Lederer woensdagavond weten dat ze niet als docent zal terugkeren omdat de Netflix-serie "opnieuw een pijnlijk - en belangrijk - debat op gang heeft gebracht over ras, identiteit en gerechtigheid", schrijft The New York Times.

"Gezien de aard van de recente aandacht die het gevolg is van de Netflix-weergave van de Central Park-zaak, lijkt het mij het best om niet terug te keren als docent", aldus Lederer.

Black Law Students Association vroeg om ontslag

De roep om het ontslag van Lederer kwam van onder meer de Black Law Students Association van Columbia. De groep studenten bekritiseerde de school omdat die eerder ook al weigerde actie te ondernemen tegen de aanklager.

"De krachtige film van Ava DuVernay besteedt aandacht aan een verhaal dat sommigen van ons maar al te goed kennen", aldus de studenten, die zeggen dat Lederer werd gedreven door racistische motieven.

In 2013 verscheen al een documentaire over de zaak, waarna Lederer ook onder vuur kwam te liggen. Toen deed de school niets.