Een klassieke Aston Martin DB5, die in 1965 speciaal werd gebouwd voor enkele van de eerste James Bond-films, wordt binnenkort geveild. Dat maakt veilinghuis RM Sotheby's, dat gespecialiseerd is in oldtimers, bekend.

Volgens het veilinghuis was de auto de afgelopen vijftig jaar in het bezit van drie opeenvolgende particuliere eigenaren. RM Sotheby's schat dat de auto tussen de 4 en 6 miljoen euro zal opleveren. De veiling zal op 15 augustus gehouden worden in Monterey in de Amerikaanse staat Californië.

De auto werd in opdracht van filmstudio Eon Productions uitgerust met alle bekende snufjes uit de films over de geheim agent. Zo heeft deze Aston Martin uitschuifbare scherpe punten om banden mee kapot te snijden, ingebouwde machinegeweren, een kogelvrije achterruit en een draaiende nummerplaat.

Het exemplaar zelf werd niet gebruikt in de films, maar is een exacte replica van de wagen die bestuurd werd door acteur Sean Connery in de films Goldfinger en Thunderball. Het voertuig dat geveild wordt, werd wel gebruikt voor promotieactiviteiten rond die films.

Volgens RM Sotheby's is de auto na een opknapbeurt in 2012 volledig intact en zijn alle ingebouwde gadgets operationeel. Wel wordt er met een knipoog gemeld dat de machinegeweren geen kogels kunnen afvuren.