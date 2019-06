Gerard Cox brak in 1977 als speelfilmacteur door in de film Het Debuut, waarin hij een 41-jarige man speelt die een relatie krijgt met een 14-jarig meisje. "Ik zou dat nu weer gedurfd hebben", zegt hij tegen NU.nl.

"Ik weet niet of het aan de bioscoopbezoekers ligt dat de films vandaag de dag wat braver zijn geworden", zegt Cox, die een kleine rol in de nieuwe romantische komedie Singel 39 speelt.

Het Debuut, een door Nouchka van Brakel geregisseerde verfilming van Hester Albachs gelijknamige boek, verscheen in 1977. "We bevinden ons nu in een politiek correcte tijd", zegt Cox terugblikkend.

'Als hij maar niet aan haar zit'

"Er mag van alles opeens niet meer. Dat is ontzettend jammer. De kwestie in Het Debuut, een jong meisje met een oudere man, is vandaag de dag vergiftigd door alles wat we in de tussentijd aan pedofiele zaken hebben gezien. Daar dachten we vroeger helemaal niet bij na. Als nu een oude man een kind op zijn schoot trekt, denkt iedereen direct: als hij maar niet aan haar zit."

Op de vraag of Het Debuut vandaag de dag nog gemaakt had kunnen worden, antwoordt Cox: "Dat moet je durven. Ik zou dat wel gedurfd hebben."

De 79-jarige Cox erkent dat veel acteurs vandaag de dag niet over één nacht ijs gaan als ze een controversiële rol krijgen aangeboden, maar persoonlijk is hij daar rechtlijniger in.

"Ik ken heel goede acteurs en vrienden die zeggen: 'Je moet nooit een onsympathieke rol spelen'. Maar ik geloof daar niet in. Je hebt films waar enorme engerds in zitten, maar waarvan je ook meteen ziet dat het fantastische acteurs zijn. Die hebben daar helemaal ook geen terugslag van gekregen. Acteren is acteren, dat moet je gewoon zo goed mogelijk doen."