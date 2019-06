Er wordt definitief een animatiefilm gemaakt met de Spice Girls. Volgens The Hollywood Reporter gaan Melanie Brown, Emma Bunton, Melanie Chisholm en Geri Halliwell hun medewerking verlenen, maar ook Victoria Beckham werkt mee aan de film.

Spice Girls-manager Simon Fuller zal de film van Paramount Animation produceren. Details over de film zijn nog niet bekend, en ook is niet duidelijk wanneer de film uitkomt.

In de animatiefilm worden bestaande liedjes van de groep gebruikt en ook zullen er nieuwe nummers in te horen zijn. Volgens Paramount-directeur Mireille Soria worden alle vijf de Spice Girls "enorm betrokken" bij de productie.

Vorig jaar maart werd al gesproken over een eventuele film over de Spice Girls. Toen meldden media dat het zou gaan om een animatiefilm over vijf vrouwelijke superhelden, waarvan de stemmen worden ingesproken door de vijf leden van de groep. Het is niet duidelijk of dit nog steeds het geval is.

Het zou niet de eerste keer zijn dat de popgroep een film maakt. In 1997 kwam Spice World uit, waarin de vijf groepsleden een uitvergrote versie van zichzelf speelden.

Momenteel touren de Spice Girls, zonder Beckham, met een reünietour door het Verenigd Koninkrijk. Deze week vinden de laatste drie shows plaats in Londen.