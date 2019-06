Mads Mikkelsen zal opnieuw samenwerken met regisseur Thomas Vinterberg, met wie hij onder meer de veelbekroonde film Jagten samen maakte. Hij speelt een van de hoofdrollen in Druk, een Nederlandse coproductie.

De Deense film draait om een groep van vier bevriende docenten, die horen over een theorie dat lichte dronkenschap creativiteit verhoogt en de geest opent naar de wereld om hen heen.

Ze besluiten het experiment aan te gaan en het alcoholpercentage in hun bloed op een constant niveau van 0,5 promillage te houden, totdat hun nieuwe levensstijl op een gegeven moment ontspoort.

Naast Mikkelsen, die recentelijk te zien was in Star Wars: Rogue One en Doctor Strange, spelen ook Thomas Bo Larsen en Lars Ranthe rollen in Druk (verdronken in het Deens). De internationale titel voor de film is nog niet bekendgemaakt.