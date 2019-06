Netflix komt met een tweede seizoen van de serie Russian Doll. Dit bevestigen actrice Natasha Lyonne en Netflix-contentonderdirecteur Cindy Holland in gesprek met Recode.

Het eerste seizoen van de serie verscheen in februari 2019 op de streamingdienst. Lyonne vertolkt de rol van Nadia Vulvokov, een vrouw die op haar 36e verjaardag overlijdt, maar haar verjaardagsfeest en dood steeds opnieuw beleeft.

Holland en Lyonne werden bij Recode gevraagd naar een mogelijk vervolg van de serie. Holland vroeg aan Lyonne wat zij ervan denkt. "Ik, Cindy? Dezelfde show, maar nog gekker? Weet je het zeker?", grapte de actrice. "Ja, heel graag. Dat zou ik geweldig vinden, Cindy."

Het tweede seizoen van de serie die door Lyonne en Amy Poehler is gemaakt, krijgt net als de eerste reeks acht afleveringen. Naast Lyonne, die Nicky in Orange Is The New Black speelt, zijn ook Dascha Polanco, Charlie Barnett en Greta Lee te zien in Russian Doll.