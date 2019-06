De nieuwe serie The Rook verschijnt op 1 juli ook op Ziggo Films & Series. De thriller met Barry Atsma gaat een dag eerder in de Verenigde Staten in première.

De serie werd volledig in Londen opgenomen en naast Atsma zijn ook Emma Greenwell, Joely Richardson en Olivia Munn in de sciencefictionserie te zien.

Het verhaal van The Rook speelt zich af in de toekomst en is losjes gebaseerd op de roman van Daniel O'Malley met dezelfde naam. De serie volgt het personage Myfanwy Thomas die op de Millennium Bridge in Londen wakker wordt in de stromende regen, omringd door dode lichamen met rubberen handschoenen. Ze herinnert zich niets meer, maar komt erachter dat ze voor de geheime dienst werkte. Ze moet zich zien te herinneren wat er is gebeurd.

Atsma kruipt in de huid van het personage Peter van Syoc, een charmant maar psychotisch lid van misdaadsyndicaat The Lugat. Het is niet de eerste internationale rol van de Nederlandse acteur. Hij was eerder ook al te zien in de serie The Split en de film The Hitman's Bodyguard.