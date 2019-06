Jed Mercurio, de maker van de serie Bodyguard, is met de BBC in gesprek over een mogelijk tweede seizoen van de show. Dit vertelde hij volgens The Hollywood Reporter tijdens het Banff World Media Festival.

"We zijn in gesprek. We bekijken de logistieke kant. Meer nieuws hebben we er nog niet over", aldus Mercurio op de vraag of er een vervolg van de serie komt. Hij bevestigt dat de BBC officieel nog geen groen licht heeft gegeven voor een tweede seizoen.

Het eerste seizoen werd uitgezonden op BBC One en de finale behaalde elf miljoen kijkers. Het was daarmee een van de best bekeken series van 2018. Mercurio zegt verbaasd te zijn over het grote succes van de serie.

Bodyguard draait om de door Game of Thrones-acteur Richard Madden gespeelde oorlogsveteraan David Budd, die wordt aangesteld als de lijfwacht van de minister van Binnenlandse Zaken, tegen wie een complot is opgezet.

Het eerste seizoen van Bodyguard is in Nederland op Netflix te zien.