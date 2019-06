Steven Spielberg is bezig met het schrijven van een horrorserie die te zien zal zijn bij de nieuwe streamingdienst Quibi. Spielberg wil dat kijkers de afleveringen alleen kunnen kijken als het buiten donker is, meldt Variety.

Oprichter van Quibi (een afkorting van 'quick bites') Jeffrey Katzenberg onthulde tijdens het Banff World Media Festival in Canada dat Spielberg hem benaderde, omdat hij naar eigen zeggen een goed idee had voor een horrorserie. "Spielberg schrijft het zelf en dat heeft hij al een tijd niet gedaan. Het is fantastisch dat hij dat voor ons wel weer doet", aldus Katzenberg.

Volgens Katzenberg heeft de regisseur al vijf of zes afleveringen afgerond. Spielberg wil gebruik maken van het feit dat telefoons kunnen nagaan waar kijkers zijn en hoe laat de zon op en onder gaat in die locatie. Op die manier kunnen kijkers de afleveringen dus alleen kijken als het buiten donker is.

De oprichter van Quibi legt uit dat zijn service content presenteert in hoofdstukken die zo'n zeven tot tien minuten per stuk duren en zijn bedoeld om onderweg te kijken. Quibi wordt in april 2020 officieel gelanceerd. Het is niet duidelijk wanneer Spielberg's After Dark precies beschikbaar zal zijn.

Spielberg regisseerde tientallen films waaronder titels als Jaws, Jurassic Park en E.T..