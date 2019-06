Rick Paul van Mulligen (37), bekend uit onder meer A'dam - E.V.A., merkt dat hij veel rollen niet mag spelen omdat hij homoseksueel is. De acteur vindt dat elke acteur elke rol zou moeten kunnen spelen.

In gesprek met de Volkskrant vertelt Van Mulligen dat de Nederlandse film- en televisiewereld "wordt geregeerd door kijkcijfers, rekenmodellen, algoritmes en angst".

"Het is enorm conformistisch, en ik zit kennelijk in het bakje van 'de vrolijke nicht'", zegt de acteur. "Ik zou het niet erg vinden om de rest van mijn leven homo's te spelen, want die heb je in allerlei varianten - het is namelijk een geaardheid, geen karaktereigenschap. Maar bij film en tv is 'homo' vaak letterlijk de karakteromschrijving van een personage, de enige."

'Goeie homorollen mogen heterohunks doen'

Daarbij worden homoseksuele personages ook weleens gespeeld door heteroseksuele acteurs, zoals Waldemar Torenstra in de film Singel 39. "Dat maakt me kwaad. Of, kwaad, ik vind het jammer, voor iedereen", gaat de acteur verder.

"Tegen mij wordt vaak gezegd: 'Sorry, maar niemand zit erop te wachten als jij een hetero speelt.' Maar als er dan een goeie homorol langskomt, mogen de heterohunks dat doen."

Hij gunt Torenstra de rol, maar vindt dat iedereen alles zou moeten kunnen spelen. "Mij wordt nu veel geweigerd vanwege mijn geaardheid, dat moet dan andersom eigenlijk ook gebeuren. Pas dan worden we ons bewust van de enorme verschillen in kansen."