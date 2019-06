The Good Place, de comedyserie met Ted Danson en Kristen Bell die ook door Netflix wordt uitgezonden, zal een vierde en laatste seizoen krijgen. De makers maakten vrijdag bekend dat de comedy daarna eindigt.

Mike Schur, de bedenker van de serie, laat aan The Hollywood Reporter weten dat het nooit zijn bedoeling was om van The Good Place een langlopende serie te maken en dat hij altijd al wist dat er ongeveer vier seizoenen zouden komen.

"Dat vertelde ik aan niemand, behalve aan de schrijvers. Ik liet het ook niet weten aan de studio of de zender, want ik wilde voor het team de mogelijkheid openhouden dat er nog dingen konden veranderen."

De show draait om mensen die na hun dood denken dat ze onterecht in de hemel zijn gekomen. In deze versie van het hiernamaals, The Good Place, zwaait Michael (Danson) de scepter, bijgestaan door een zoekmachine in de vorm van een menselijke assistente, Janet.

De serie is in Nederland op Netflix te zien en in de Verenigde Staten ook op NBC.