Sanne Langelaar, Holly Mae Brood en Julia Akkermans gaan een rol spelen in Alles is zoals het zou moeten zijn, de verfilming van de debuutroman van Daphne Deckers.

Ook Jelle de Jong, Renee Fokker, Victoria Koblenko, Meral Polat en Patrick Stoof zijn in bijrollen te zien in de film, zo maakte distributeur Dutch FilmWorks vrijdag bekend.

Eerder werd al bekend dat Jan Kooijman en Barbara Sloesen de hoofdrollen zullen vertolken. Alles is zoals het zou moeten zijn is in september 2020 in de Nederlandse bioscopen te zien.

De productie van Alles is zoals het zou moeten zijn is in handen van Tom de Mol en Marcel de Block, die eerder ook aan Zwaar Verliefd! werkten. De regie is in handen van Ruud Schuurman en het scenario is geschreven door Anna Pauwels (Soof de serie).