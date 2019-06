Björn Ulvaeus, voormalig bandlid van ABBA, denkt na over een derde Mamma Mia!-film.

In gesprek met de Engelse zender Magic Radio vertelt de schrijver en gitarist van ABBA dat de groep voor een derde film openstaat "als iemand met een goed idee komt". "We zullen daar absoluut naar kijken en denken daar serieus over na", weet Irish Examiner.

In 2008 verscheen de eerste Mamma Mia!-film. In de film gaat Sophie (Amanda Seyfried) vlak voor haar bruiloft op zoek naar haar vader. In het eerste deel hadden onder anderen Meryl Streep, Pierce Brosnan en Colin Firth een hoofdrol. In 2018 volgde Mamma Mia! Here We Go Again, waarin ook Cher haar opwachting maakte.

De Zweedse band is daarnaast klaar met het opnemen van een aantal nieuwe nummers. Of en wanneer deze nummers uit worden gebracht, maakte Ulvaeus niet bekend.