Netflix heeft een vijfde en laatste seizoen van Lucifer aangekondigd. De serie is pas sinds mei 2018 in het bezit van de streamingdienst, nadat FOX na drie seizoenen de stekker eruit trok.

In de Amerikaanse komische fantasypolitieserie draait het om Lucifer Morningstar, gespeeld door Tom Ellis. Hij gaat als duivel naar de aarde toe en raakt daar toevalligerwijs betrokken bij een moordzaak met rechercheur Chloe Decker (Lauren German). Daarna wordt hij consultant bij het Los Angeles Police Department (LAPD).

"We zijn ongelooflijk dankbaar dat Netflix onze show heeft opgepakt en ons nu de mogelijkheid geeft het verhaal op onze manier een passend einde te geven", zeggen Joe Henderson en Ildy Modrovich in een verklaring die in het bezit is van The Hollywood Reporter. "En wij willen vooral onze fans bedanken voor hun geweldige passie en steun. Het beste komt nog."

Ook Netflix kijkt uit naar de seizoensfinale. "We zijn blij dat Lucifer-fans over de hele wereld de serie omarmd hebben. We kunnen niet wachten om hun de grote finale te geven waar ze op hebben gewacht."

Wanneer het vijfde seizoen verschijnt, is nog niet bekend.