Hugh Grant kijkt met gemengde gevoelens terug op de keuzes die hij heeft gemaakt in zijn filmcarrière. De acteur zegt in gesprek met The Hollywood Reporter dat hij achteraf interessantere keuzes had willen maken.

Als Grant de vraag krijgt wat hij anders zou hebben gedaan in zijn carrière, antwoordt hij resoluut met: "Zo'n beetje alles." "Elke beslissing die ik ooit heb genomen, was waarschijnlijk verkeerd. Ik had interessantere keuzes moeten maken om andere dingen te kunnen doen. In plaats daarvan heb ik mezelf zo'n zeventien keer op rij herhaald", vindt de acteur.

Dit wil echter niet zeggen dat de acteur ontevreden is met de rollen in romantische comedy's die hij heeft gespeeld. Grant had wel het idee dat hij in een hokje werd geduwd, maar had daar destijds weinig problemen mee. "Ik kreeg er erg veel geld voor. Ik heb geluk gehad", aldus Grant.

"De meeste romantische comedy's waar ik in heb gespeeld, zijn niks om me voor te schamen. Er zaten misschien één of twee schokkende films tussen, maar over de rest ben ik niet ontevreden. En mensen vinden de films leuk", zegt Grant.

De acteur die succes oogstte met films als Notting Hill, Love Actually en Bridget Jones's Diary hield naar eigen zeggen wel een minderwaardigheidscomplex over aan het feit dat hij alleen werd gezien als acteur voor romcoms. Hij merkt nu dat hij dit stempel langzaam kwijtraakt. "Ik ben nu te oud en te dik voor deze rollen. Dus krijg ik de kans om andere dingen te doen, waardoor ik mezelf iets minder haat", grapt de acteur.