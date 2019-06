Mogelijk wordt er een serie gemaakt van Ik, Jan Cremer, de in de jaren zestig verschenen controversiële roman van de Nederlandse auteur Jan Cremer.

De inmiddels 79-jarige auteur zegt in een gesprek met Playboy dat Netflix een twaalfdelige serie wil maken van de roman waarmee Cremer doorbrak.

Verdere details zijn er nog niet. "Je weet hoe dat gaat. Eerst is er enorm veel contact, dan hoor je een tijd niets meer en dan hoor je opeens weer wat. We zullen zien."

Het is niet de eerste keer dat een grote naam interesse toont voor het verfilmen van Cremers succesroman. "Oliver Stone, nog steeds een vriend van me, wilde er zijn afstudeerfilm van maken. Dat was al in 1967. Francis Ford Coppola heb ik ook mee te maken gehad. Maar die werd afgewezen, want die had een script ingeleverd dat helemaal niet liep. Een jaar later maakte hij The Godfather."

Johnny Depp wilde verfilming regisseren

Ook Johnny Depp wilde Ik, Jan Cremer naar het witte doek brengen. "Die wil het ook gaan regisseren, maar daar hebben we nu al een tijd niets meer van gehoord. Ik moet je zeggen, ik heb altijd wel goed kunnen leven van de optierechten. Die worden dan voor een of twee jaar betaald en dan heb je toch een flink kapitaal in handen. En dan ben ik dus altijd blij als het weer niet doorgaat, want dan kunnen we de optie nog een keer opnieuw verkopen", besluit de auteur.

Ik, Jan Cremer kwam uit in 1964. Twee jaar verscheen het vervolg Ik, Jan Cremer, Tweede Boek. In 2008 werd nog een derde deel uitgebracht. Cremers boeken verschenen in meer dan dertig landen en er werden ruim twaalf miljoen exemplaren van verkocht.

Het boek is gebaseerd op het leven van de auteur. Het tweede deel leidde tot controverse, vanwege de expliciete seksscènes. Over het boek werden zelfs Kamervragen gesteld.